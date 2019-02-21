Глава МИД РК примет участие в 40-й сессии Совета ООН по правам человека

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва примет участие в 40-й сессии Совета ООН по правам человека, которая откроется 25 февраля в Женеве. Об этом сообщил в четверг представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Но Гю Док. Кан Гён Хва выступит с речью по проблемам сексуального рабства во время японской колониальной оккупации и прав человека в КНДР. Она подчеркнёт необходимость укрепления сотрудничества мирового сообщества в вопросе улучшения ситуации с правами человека в мире. Будут также затронуты новые вызовы, такие как новые технологии и права человека, споры вокруг сексуального насилия, усилия южнокорейского правительства по установлению прочного мира на Корейском полуострове,- сообщил представитель МИД РК.