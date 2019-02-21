В РК реализуется проект создания рабочих мест за счёт снижения оплаты труда

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Правительство РК намерено дополнительно отобрать 2-3 объекта для реализации проекта создания рабочих мест за счёт снижения оплаты труда. Данный проект подразумевает сокращение зарплаты рабочих в обмен на оказание правительственной поддержки в вопросе обеспечения жильём и получении образования. Заявку могут подать региональные власти, но столичный регион стал исключением. Размер предприятий-участников не имеет значения. Они смогут получить расширенную финансовую поддержку и льготы в вопросе долгосрочной аренды государственной земли. Кроме того, местные власти предоставляют налоговые льготы. В их числе снижение в течение пяти лет на 50% налога на недвижимость и на 75% налога на имущество. Рабочие получат поддержку в обеспечении жильём, по программам улучшения здоровья. Будет также развиваться социальная сфера для работников.