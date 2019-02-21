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Юг и Север не будут проводить совместное мероприятие по случаю 100-летия Первомартовского движения за независимость от японского колониализма. Как сообщили 21 февраля в министерстве по делам воссоединения, северокорейская сторона сообщила, что совместное проведение мероприятия, намеченного на 1 марта, вряд ли возможно. Послание было отправлено от имени председателя комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвона. В нём говорится, что из-за нехватки времени подготовить какое бы то ни было мероприятие невозможно. В министерстве отметили, что Сеул продолжит переговоры с Пхеньяном об организации совместных мероприятий к столетию основания временного правительства РК, которое будет отмечаться 11 апреля.