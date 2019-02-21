Максимальный возраст для физического труда в РК повышен до 65 лет

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Максимальный возраст, при котором граждане РК могут зарабатывать физическим трудом, составляет 65 лет. Соответствующее постановление принял 21 февраля Верховный суд РК, рассмотрев кассационную жалобу на решение Высокого суда Сеула по иску семьи погибшего в бассейне 4-летнего ребёнка. Иск был подан против компании-владельца бассейна, которая выплатила компенсацию исходя из максимального возраста для физического труда в 60 лет. Повышение такого возраста до 65 лет обусловлено быстрыми темпами улучшения условий жизни, структуры общества и экономики. На первых двух слушаниях по этому делу суд предыдущей инстанции указывал возраст в 60 лет, ссылаясь на судебные прецеденты. Учитывая решение Верховного суда, можно ожидать повышение страховых взносов, а также активизацию социальных обсуждений по теме изменения официального возраста наступления старости.