Найдены предположительно останки одного из членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане судна Stellar Daisy

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На месте гибели грузового судна Stellar Daisy, которое затонуло в марте 2017 года в Атлантическом океане, обнаружены останки, которые предположительно могут принадлежать одному из пропавших без вести членов экипажа. Об этом сообщили 20 февраля в МИД РК. Находка обнаружена в среду, на шестой день работ, которые проводит судно для глубоководных поисков Seabed Constructor компании Ocean Infiniti. Останки найдены в месте скопления частей затонувшего судна. 17 февраля там нашли «чёрный ящик» или регистратор данных рейса VDR Stellar Daisy. Компания Ocean Infiniti была отобрана правительством для проведения поисков в конце прошлого года, приступив к работе с 14 февраля.