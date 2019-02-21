Минюст РК определил список освобождаемых по специальной амнистии

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21 февраля министерство юстиции РК определило список из 4.300 кандидатов на освобождение по специальной амнистии по случаю столетия Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониализма. Подбор кандидатов проводился среди осуждённых за участие в митингах профсоюзов SsangYong Motor и в других выступлениях, за гражданские правонарушения и мелкие уголовные преступления. Политики и представители деловых кругов из списка исключены из-за опасений о несоответствии целям амнистии. В список также не вошли приговорённые к сроку более трёх лет за преступления, имеющие тяжкие социальные последствия. В ходе утверждения списка президентом в него могут быть внесены изменения.