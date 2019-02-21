В Ханое продолжаются рабочие переговоры между КНДР и США

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В Ханое второй день продолжаются рабочие переговоры спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна и спецпредставителя госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля. В переговорах участвуют также начальник отдела Единого фронта КНДР Ким Сон Хе и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль. Как полагают, обсуждаются вопросы, касающиеся мер по денуклеаризации со стороны Пхеньяна и ответных поощрительных мер со стороны США. 21 февраля встреча продлилась четыре часа. На вопросы журналистов Ким Хёк Чхоль отвечать отказался, лишь кивнув в ответ на вопрос о том, можно ли надеяться на успех саммита в Ханое. Между тем, в пятницу в Ханой прибыл спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун.