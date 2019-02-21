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Вопрос о том, каким образом Ким Чон Ын отправится в Ханой остаётся открытым

Write: 2019-02-22 15:41:58Update: 2019-02-22 15:47:43

Вопрос о том, каким образом Ким Чон Ын отправится в Ханой остаётся открытым

Photo : YONHAP News

Различные СМИ сообщают, что северокорейский лидер Ким Чон Ын отправится в Ханой на поезде. В китайском Даньдуне, находящемся на границе с КНДР, перестали бронировать номера и стали отменять уже ранее сделанные брони в ряде гостиниц. Расстояние по железной дороге от Пхеньяна до Ханоя составляет 4 тыс. км. Учитывая среднюю скорость спецпоезда Ким Чон Ына, дорога может занять не менее трёх суток. Таким образом, если северокорейский лидер изберёт этот вид транспорта, то он должен пересечь границу с КНР как минимум 23 февраля. Не исключено также, что Ким Чон Ын доедет на поезде до Пекина, где пересядет  в  спецсамолёт, предоставленный китайским правительством. 
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