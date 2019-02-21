В РК введены меры снижения концентрации микропыли

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22 февраля с 6 утра до 9 часов вечера в 16 городах и провинциях РК, за исключением острова Чечжудо, вводятся экстренные меры по снижению уровня микропыли. Подобное происходит уже в четвёртый раз с начала года и впервые с момента вступления в силу специального закона о микропыли. В Сеуле впервые вводится запрет на передвижение зарегистрированного в столичном регионе автотранспорта с выбросами выхлопных газов пятого уровня. За соблюдением запрета следят камеры наблюдения. На нарушителей будет налагаться штраф в размере 100 тыс. вон или примерно 90 долларов. Кроме того, сотрудники госучреждений подчиняются системе поочерёдного, в зависимости от даты, пользования автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. Теплоэлектростанции могут работать не более чем на 80% мощности.