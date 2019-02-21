В прошлом году производство в рыбной промышленности РК выросло на 1,8% в годовом исчислении, составив 3 млн 791 тыс. тонн. Об этом 22 февраля сообщили в Национальном статистическом управлении. Объём вылова рыбы в открытом море составил 1 млн 10 тыс. тонн. Таким образом,впервые за три года восстановлена отметка в 1 млн тонн. Это объясняется ростом биоресурсов в связи с тем, что срок запрета на применение крупных сейнеров был увеличен с одного до двух месяцев. В статистическом управлении также отметили улучшение экологической ситуации в связи с введением временных запретов на лов рыбы.