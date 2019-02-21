В Корейской электроэнергетической корпорации дефицит платёжного баланса

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В прошлом году в Корейской электроэнергетической корпорации впервые за шесть лет зафиксирован дефицит платёжного баланса. Продажи в 2018 году составили 60 трлн 627,6 млрд вон, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. Дефицит составил 208 млрд вон или примерно 185 млн долларов. Операционная прибыль сократилась на 4 млрд 586 млн долларов. Влияние на ухудшение платёжного баланса оказал рост расходов на погашение кредитных процентов. Кроме того, расходы предприятий на топливо выросли на 21,6% в связи с увеличением мировых цен на нефть и газ. На указания о том, что дефицит связан с политикой правительства по отказу от ядерной энергетики, в корпорации отметили, что снижение уровня загруженности АЭС вызвано процедурами техобслуживания. Заместитель главы корпорации Пак Хён Док заявил, что среди причин дефицита удорожание топлива, рост стоимости электроэнергии и увеличение побочных расходов.