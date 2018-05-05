Президент США не будет обсуждать с лидером КНДР вывод американских войск с Корейского полуострова

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Вывод американских войск с Корейского полуострова не будет обсуждаться в ходе предстоящей на следующей неделе в Ханое встречи лидеров КНДР и США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе состоявшейся в пятницу встречи с журналистами. Он подчеркнул, что «это не рассматривается». Ранее в этом месяце в интервью CBS News американский президент заявил, что США не планируют выводить войска с Корейского полуострова, и данный вопрос даже не обсуждался. Он повторил при этом, что содержание войск обходится Вашингтону «очень дорого». Выступая в начале этого года в Стэнфордском университете, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн также опроверг возможность вывода войск с Корейского полуострова в качестве уступки Пхеньяну. Он отметил, что соответствующая возможность никогда не обсуждалась.