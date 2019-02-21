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В мире

Белый дом: Помощник президента США по национальной безопасности отменил визит в Сеул

Write: 2019-02-23 12:21:43Update: 2019-02-23 14:58:19

Белый дом: Помощник президента США по национальной безопасности отменил визит в Сеул

Photo : YONHAP News

Как сообщили в пятницу в Белом доме, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отменил визит в Сеул, который планировался в преддверии второго северокорейско-американского саммита в Ханое. Причиной отмены визита является необходимость сосредоточиться на событиях в Венесуэле, сообщили агентству Ёнхап на условиях анонимности в Совете национальной безопасности. Ранее на этой неделе CNN сообщил со ссылкой на источники в правительстве США, что Джон Болтон, который известен как сторонник жёсткой линии в решении северокорейских проблем, посетит Сеул для обсуждения вопросов северокорейско-американского саммита. 
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