Белый дом: Помощник президента США по национальной безопасности отменил визит в Сеул

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Как сообщили в пятницу в Белом доме, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отменил визит в Сеул, который планировался в преддверии второго северокорейско-американского саммита в Ханое. Причиной отмены визита является необходимость сосредоточиться на событиях в Венесуэле, сообщили агентству Ёнхап на условиях анонимности в Совете национальной безопасности. Ранее на этой неделе CNN сообщил со ссылкой на источники в правительстве США, что Джон Болтон, который известен как сторонник жёсткой линии в решении северокорейских проблем, посетит Сеул для обсуждения вопросов северокорейско-американского саммита.