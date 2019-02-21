Эндрю Ким: Лидер КНДР хочет провести денуклеаризацию ради будущего своих детей

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Лидер КНДР Ким Чон Ын хочет провести денуклеаризацию ради будущего своих детей. Как сообщил бывший директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким, об этом северокорейский лидер сказал госсекретарю США Майклу Помпео в апреле прошлого года. Ким Чон Ын тогда не только подтвердил своё стремление к денуклеаризации, но высказался за улучшение отношений КНДР и США в целях установления доверия до того, как КНДР откажется от ядерного оружия,- добавил Эндрю Ким, который оставил службу в ЦРУ в конце прошлого года. Он присутствовал на переговорах Майкла Помпео с Ким Чон Ыном, на которых была достигнута договорённость о проведении первого северокорейско-американского саммита. Эксперты считают, что Эндрю Ким сыграл ключевую роль в налаживании контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре 12 июня прошлого года был подписан совместный документ, в соответствии с которым КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.