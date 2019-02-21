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Экономика

Темпы роста цен на продовольствие в РК в четвёртом квартале 2018 года – одни из самых высоких в ОЭСР

Write: 2019-02-23 12:56:24Update: 2019-02-23 15:05:04

Темпы роста цен на продовольствие в РК в четвёртом квартале 2018 года – одни из самых высоких в ОЭСР

Photo : KBS News

Темпы роста цен на продовольствие в РК в четвёртом квартале прошлого года оказались одними из самых высоких среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. По мнению экспертов, это вызвано экстремально жаркой погодой прошлым летом, что оказало отрицательное влияние на урожай.  По данным ОЭСР и Национального статистического управления РК, в период с октября по декабрь прошлого года продукты питания подорожали в РК на 5,1% в годовом исчислении. Среди стран-членов ОЭСР более высокие темпы роста цен на продовольствие только в Турции - 26,7%. В первую пятёрку вошли также Мексика – 4,7%, Венгрия – 4,4% и Исландия - 4,3%. 
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