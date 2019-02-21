В РК продолжают действовать экстренные меры по снижению уровня микропыли

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23 февраля с 6 часов утра до 9 часов вечера в девяти городах и провинциях РК, в том числе в столичном регионе, центральных районах страны и городе Кванчжу, действуют экстренные меры по снижению уровня микропыли. Данные меры введены в пятый раз с начала текущего года, и впервые они действуют два дня подряд, поскольку концентрация микропыли в атмосфере превышает 50 микрограммов на кубометр. Они предусматривают запрет на движение автотранспорта с повышенными выбросами выхлопных газов. За соблюдением запрета следят камеры наблюдения. На нарушителей налагается штраф в размере 100 тыс. вон или примерно 90 долларов. Время работы и коэффициент использования государственных и частных угольных электростанций сокращается. Строительным компаниям также предписано сократить объёмы работы. Однако в выходные дни в отношении госучреждений не действует система поочерёдного, в зависимости от даты, пользования автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа.