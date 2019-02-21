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Представители КНДР и США продолжают обсуждать повестку предстоящего саммита

Write: 2019-02-23 13:53:38Update: 2019-02-23 15:06:32

Представители КНДР и США продолжают обсуждать повестку предстоящего саммита

Photo : YONHAP News

Высокопоставленные представители КНДР и США продолжают обсуждать повестку предстоящего 27-28 февраля северокорейско-американского саммита. Спецпредставитель КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоль и его коллега из США Стивен Бигэн провели в субботу очередную встречу, которая состоялась в Hotel du Parc в центре Ханоя, где остановился Стивен Бигэн.  Представители двух стран обсуждают детали предстоящего саммита третий день подряд.  Во встречах участвуют также начальник отдела Единого фронта КНДР Ким Сон Хе и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль. 
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