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РК и Туркменистан укрепят сотрудничество в различных областях. Договорённость об этом была достигнута в ходе состоявшейся в пятницу в Сеуле встречи премьер-министра РК Ли Нак Ёна с вице-премьером Туркменистана Мыратгелди Мередовым. Как отметил в ходе встречи глава южнокорейского правительства, Туркменистан является одним из ключевых партнёров РК в реализации её «новой северной политики». Мыратгелди Мередов прибыл в Сеул в составе правительственной делегации Туркменистана для участия в седьмом заседании экономического комитета двух стран. Ли Нак Ён выразил надежду на то, что РК и Туркменистан начнут в ближайшее время реализацию новых совместных проектов. В свою очередь, Мыратгелди Мередов пригласил южнокорейские компании активнее участвовать в энергетических проектах в Туркменистане.