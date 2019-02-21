Фильм «Экстремальная работа» посмотрели более 15 млн человек

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Фильм «Экстремальная работа» режиссёра Ли Бён Хона посмотрели более 15 млн человек, и он прочно занимает второе место по количеству просмотров отечественных фильмов. По данным Корейского комитета развития кинематографии, 22 февраля картину посмотрели 93.655 человек, а общий показатель составил 15.032.178 человек. Фильм вышел на экраны 23 января, и за месяц проката опередил по числу просмотров такие популярные фильмы как «Аватар», «Мировой рынок» и «Вместе с богами: последние 49 дней». Первое место сохраняет за собой ильм «Битва при Мёнряне» - 17 млн 610 тыс. просмотров.