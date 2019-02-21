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Мировой рынок полупроводников в этом году сократится, но в 2020 году его рост возобновится, сообщает World Semiconductor Trade Statistics, международная аналитическая организация, которая анализирует ситуацию в отрасли. После роста в прошлом году на 13,7%, мировой рынок полупроводников сократится в этом году на 3% и составит 454,5 млрд долларов. В 2020 году рост возобновится, но каким именно он будет, эксперты не сообщают. Сокращение рынка полупроводников в 2019 году эксперты прогнозировали достаточно давно, однако последний прогноз превышает ноябрьский прошлого года, который составил 2,6%. Продажи чипов памяти, которые оказались в прошлом году рекордными, сократятся в этом году более чем на 14% до 135 млрд долларов. Продажи других наименований продукции возрастут незначительно.