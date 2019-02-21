СБ ООН освободил из-под санкций новые гуманитарные грузы для КНДР

Photo : YONHAP News

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Коореи одобрил запрос трёх международных организаций о выведении из-под санкций ряда наименований грузов, необходимых для гуманитарной деятельности в КНДР. Это ВОЗ, ирландская гуманитарная организация Concern Worldwide Korea, германская организация по борьбе с голодом Welthungerhilfe. Таким образом, ВОЗ получила возможность отправить в КНДР оборудование беспроводной связи, обнаружения радиации и удаления загрязнений, которое будет применяться в местном офисе организации. Остальные две организации отправят в КНДР продовольствие, воду, грузы, связанные с производством и хранением семян. Более подробный отчёт о содержании грузов и их стоимости не представлен. Освобождение от санкций будет действовать шесть месяцев. К настоящему моменту одобрены 15 подобных запросов.