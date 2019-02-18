Президент США Дональд Трамп отправляется в Ханой на второй саммит с лидером КНДР

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25 февраля президент США Дональд Трамп отправляется в Ханой для участия во втором саммите с лидером КНДР. На своей странице в Twitter он выразил надежду на то, что в Ханое удастся договориться о подвижках в реализации соглашений, принятых на первом саммите в Сингапуре. Среди главных тем повестки предстоящего саммита он назвал денуклеаризацию, отметив важную роль Китая в этом процессе. Дональд Трамп также ещё раз указал на то, что, отказавшись от ядерного оружия, КНДР сможет в кратчайшие сроки стать экономически развитой державой. В интервью CNN госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что в ходе саммита в Ханое сторонам удастся достичь серьёзного и реального прогресса. Он напомнил при этом, что санкции против КНДР пока сохраняются. Помпео заявил также, что Пхеньян и Вашингтон могут начать обмены в случае подвижек в переговорном процессе.