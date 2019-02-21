Поток авиапассажиров в РК вновь достиг рекордной отметки

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В январе этого года поток авиапассажиров в РК достиг рекорда. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, представленным 24 февраля, показатель вырос на 5,1% в годовом исчислении, составив 10 млн 580 тыс. человек. Это максимальная отметка за январский период и второй показатель после августа прошлого года. Поток авиапассажиров на международных линиях вырос на 6,6%, составив 8 млн 20 тыс. человек. Нынешний рост объясняется увеличением числа зарубежных поездок на зимних каникулах, в том числе в Китай, увеличением предложений бюджетных авиакомпаний, а также расширением списка маршрутов.