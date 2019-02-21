Realmeter: Рейтинг президента РК вновь достиг 50%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь вернулся к 50-процентному уровню. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 18-22 февраля агентством Realmeter среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны, он составил 51%, что на 1,2% выше, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 44,1% опрошенных, что на 0,1% больше, чем неделю назад. Положительный показатель достиг 50% в первую неделю февраля, после чего снизился. На этот раз отметка была восстановлена впервые за две недели. Рост рейтинга связывают с расширением диалога Мун Чжэ Ина с населением, в том числе с представителями деловых кругов и религиозных концессий. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40,4%, партии Свободная Корея – 26,8%, партии Справедливого будущего – 7,1%, партии Справедливости – 6,6%, партии Демократии и мира – 3,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.