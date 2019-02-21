В РК растёт доля пользователей интернета

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9 из 10 граждан РК являются пользователями интернета. Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого министерством науки и информационно-коммуникационных технологий совместно с Корейским институтом развития интернета, в прошлом году в стране насчитывалось 46 млн 120 тыс. пользователей интернета. Это 91,5% общего населения, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году. Средняя длительность пребывания в сети составляет 16 часов 30 минут в неделю. 95,3% пользователей интернета заходят в сеть более одного раза в день. Пользователями сети являются около 100% корейцев в возрасте от 10 до 60 лет. Среди представителей возрастной категории от 60 до 70 лет отметка составила 88,8%. За 10 лет показатель вырос на 69,8%. В большинстве случаев интернет используется для общения в соцсетях, сбора информации и развлечения. При этом около 95% пользователей подключаются к сети через смартфоны.