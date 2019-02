В США представили памятную монету по случаю второго саммита с КНДР

Photo : YONHAP News

В преддверии второго саммита КНДР и США в Белом доме состоялась презентация памятной монеты. На аверсе нанесена надпись «New Avenue Towards Peace» (Новый путь к миру), ниже размещается вторая надпись «Три лидера единого мира». Ещё ниже указаны имена Дональда Трампа, Ким Чон Ына и между ними - Мун Чжэ Ина. В центре - цифра 2 и надпись «PEACE SUMMIT» (Мирный саммит). На реверсе изображены флаги трёх стран – южнокорейский в центре, американский флаг слева и северокорейский справа. По кругу надпись «A Turing Point - Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula» (Поворотный момент – усилия по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова). Это третья из четырёх главных договорённостей, достигнутых в ходе первого саммита в Сингапуре.