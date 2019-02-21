РК будет развивать фармацевтическую отрасль

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Правительство РК намерено активно поддерживать разработку новых лекарственных средств и экспорт фармацевтической продукции. 25 февраля министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо посетил завод компании «Тэун чэяк» в Осоне. В ходе визита он заявил, что министерство намерено поддерживать не только основные экспортные направления, но и те, что демонстрируют быстрые темпы роста, в том числе фармацевтику. Эта концепция будет отражена в мерах по активизации экспорта. Правительство намерено разработать меры поддержки, которые будут направлены на разработку новых медикаментов, расширение исследовательских работ, смягчение процедур, связанных с проведением клинических исследований и лицензирования, стабилизацию производства лекарственных препаратов. В прошлом году южнокорейский экспорт в этой отрасли составил 3 млрд 700 млн долларов. Это лишь 0,6% от всего экспорта. Однако рост в течение последних пяти лет превышал 10%.