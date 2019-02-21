Расходы домохозяйств РК на погашение кредитов стремительно растут

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В прошлом году темпы роста бремени домохозяйств РК по погашению процентов по кредитам в семь раз превысили рост их дохода. По данным Национального статистического управления, в четвёртом квартале прошлого года доходы населения выросли на 3,6%, а расходы на погашение кредитов - на 24,1%. Если учитывать реальный рост, отражающий потребительские цены, то увеличение доходов составило лишь 1,8%, а расходов по погашению кредитов - 22%. В прошлом году задолженность домохозяйств достигла рекордной отметки в 1 квадриллион 532 трлн 600 млрд вон или 1 трлн 367 млрд 172 млн долларов. Средний показатель в расчёте на одно домохозяйство вырос на 4,6%, составив 69.300 долларов. Как отметили в Банке Кореи, рост задолженностей превышает уровень доходов населения, а возможности домохозяйств по погашению кредитов снижаются.