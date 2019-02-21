Джим Роджерс: Корейский полуостров станет объектом мировых инвестиций

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В ближайшее время Корейский полуостров станет одним из наиболее привлекательных объектов для инвестиций. Об этом заявил крупнейший американский инвестор и владелец компании Rogers Holdings Джим Роджерс, в интервью японской газете «Нихон Кэйдзай». По его словам, в скором времени КНДР откроется для инвестиций, объединившись с РК. Он отметил, что китайцы и россияне часто посещают КНДР в связи с тем, что Север является привлекательным рынком. Так как в КНДР богатые природные ресурсы, и много низкооплачиваемой, но квалифицированной рабочей силы. Джим Роджерс заявил, что РК имеет возможности в сфере управления, а сам он ищет объекты для инвестиций на Корейском полуострове.