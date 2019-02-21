Кореянки воздерживаются от рождения детей по экономическим причинам

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Одна из двух кореянок, имеющих супруга, отказались от рождения ребёнка по экономическим причинам. По данным Корейского института здравоохранения и социальных проблем, 84,8% замужних кореянок не планируют заводить детей. Показатель выше 80% отмечен среди женщин старше 35 лет. Во всех возрастных категориях в качестве причин воздержания от рождения детей 47,1% отметили высокие расходы на образование и воспитание, отсутствие баланса между работой и домом, проблемы с обеспечением жильём. Семьи, планирующие заводить потомство, выразили желание в среднем завести двух детей. Однако фактический уровень рождаемости в таких домохозяйствах составляет 1,75 ребёнка. В этой связи отмечается, что в первую очередь правительство должно оказывать поддержку в решении вышеуказанных экономических проблем.