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США и Китай решили продлить срок "перемирия" в торговой войне, который первоначально должен был закончиться 1 марта. 25 февраля президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов. Трамп объяснил это прогрессом на переговорах высокопоставленных представителей двух стран. Он отметил, что удалось достичь прогресса по наиболее спорным вопросам, касающимся защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства, услуг и валюты. Между тем, американский президент не указал, до какой даты будет продлён срок переговоров. Он сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в случае достижения дополнительного прогресса на переговорах.