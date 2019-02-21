Потомки участников Первомартовского движения посетят РК

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Потомки участников антияпонской борьбы приедут в РК для участия в мероприятиях по случаю столетия Первомартовского движения за независимость Кореи. По данным Управления по делам патриотов и ветеранов РК, с 27 февраля по 5 марта в страну прибудут 68 потомков борцов из восьми стран – США, КНР, России, Казахстана, Австралии, Канады, Великобритании и Бразилии. Всего в этом году планируется пригласить в РК около 200 потомков, в том числе к столетию основания временного правительства РК 11 апреля и Дню освобождения от японского колониального ига 15 августа.