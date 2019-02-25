Мун Чжэ Ин: РК должна играть ведущую роль в судьбе Корейского полуострова

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После открытия северокорейской экономики в её развитии примет участие международный капитал, и javascript:;в этом процессе нельзя допустить потерю ведущей роли РК. Об этом заявил 25 февраля в ходе встречи с советниками и помощниками президент РК Мун Чжэ Ин. Он отметил, что южнокорейская сторона будет активно готовиться к режиму нового Корейского полуострова, идущего к развитию экономики и процветанию. До сих пор есть люди, сдерживающие улучшение межкорейских отношений и отношений между КНДР и США,- отметил глава государства. Он призвал приложить все усилия для того, чтобы использовать имеющийся шанс. В случае успеха предстоящего саммита в Ханое можно будет говорить о «настоящем начале». В тот же день в ходе очередного брифинга представитель администрации президента РК Ким Ый Гём заявил, что на втором саммите между КНДР и США может быть достигнута договорённость по официальному объявлению о завершении Корейской войны. Он отметил, что пока нет полной ясности, в какой форме будет оформлено данное заявление. Юг и Север по итогам саммита, состоявшегося 19 сентября прошлого года в Пхеньяне, фактически объявили об окончании войны, и теперь необходима договорённость об этом между КНДР и США. В случае подготовки мирного договора в этом процессе должны участвовать не только КНДР и США, но и другие заинтересованные стороны,- отметил Ким Ый Гём.