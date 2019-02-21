Лидеры КНДР и США могут встретиться в Ханое до пяти раз

Photo : YONHAP News

Первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чон Ына в Ханое состоится вечером 27 февраля. Таким образом, двусторонний саммит будет проходить в течение двух дней, как и предполагалось ранее. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вечером 27 февраля стороны проведут личную встречу, после чего примут участие в торжественном ужине с участием членов делегаций. Ожидается, что в рамках саммита Дональд Трамп и Ким Чон Ын проведут около пяти встреч, в том числе, официальную встречу и совместный ужин 27 февраля, личную встречу, завтрак и расширенный саммит 28 февраля.