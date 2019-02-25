Президент США Дональд Трамп вылетел в Ханой на второй саммит с лидером КНДР

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25 февраля президент США Дональд Трамп отправился в Ханой для участия во втором саммите с КНДР. Он вылетел в 12:34 по местному времени с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном. Перед вылетом глава Белого дома не стал общаться с журналистами. Сопровождает ли американского президента его супруга Меланья Трамп, не сообщается. Во вьетнамскую столицу американский лидер должен прибыть во вторник в 20:30 по местному времени. По пути его самолёт совершит посадку для дозаправки, однако конкретное место остановки не сообщается. Перед вылетом на свой странице в Twitter Дональд Трамп ещё раз подчеркнул важность достижения полной денуклеаризации КНДР. Он написал, что без этого ничего не изменится. Трамп выразил надежду на то, что Ким Чон Ын сделает мудрый выбор. В Ханое американский президент, как ожидается, остановится в гостинице JW Marriott, вокруг которой усилены меры безопасности. После вылета Трампа в Ханой в США сложилась необычная ситуация, когда в стране одновременно отсутствуют президент и вице-президент. Майкл Пенс находится в Колумбии и вернётся в Вашингтон во вторник вечером.