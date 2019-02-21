Представители КНДР и США продолжают обсуждать повестку саммита КНДР-США

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В Ханое пятый день продолжаются рабочие переговоры спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна и спецпредставителя госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля. 25 февраля стороны провели очередную встречу, которая длилась 30 минут. Как полагают, они обсудили вопросы, которые ранее уже обсудили директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль и помощник заместителя госсекретаря Алекс Вонг из отдела Восточной Азии и Тихоокеанского региона госдепартамента США. На вопрос журналистов о том, можно ли ожидать хороших результатов от переговоров, Стивен Бигэн не дал конкретного ответа. Однако дипломатические источники указывают, что стороны ведут глубокое обсуждение. Есть предположения, что есть вероятность достижения подвижек в вопросах денуклеаризации, в том числе касательно ядерных объектов. Между тем, судя по всему, достичь договорённости о конкретных мерах по ослаблению санкционного режима будет сложно.