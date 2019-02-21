Международная онлайн-торговля растёт быстрыми темпами

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В прошлом году южнокорейцами совершено 32 млн 250 тыс покупок на зарубежных торговых онлайн-площадках, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Сумма покупок выросла на 31%, составив 2 млрд 750 млн долларов, сообщили в Таможенном управлении. Причина такого роста заключается в улучшении условий онлайн-торговли и увеличении доступа к недорогой иностранной продукции. На товары из США приходится 50,5%, из КНР – 26,2%, из ЕС – 12,5%, из Японии – 8% общего количества заказов. Что касается суммы покупок, то в первой тройке США, ЕС и Китай. Количество заказов товаров на китайских сайтах выросло на 107%. Всего южнокорейцы покупали товары из 134 стран. При этом наибольшее предпочтение отдавалось пищевой продукции, одежде и электронике. Между тем, объём покупок, осуществляемых иностранцами на южнокорейских торговых-онлайн площадках, вырос на 36%, составив 9 млн 610 тыс. заказов. Сумма выросла на 25% до 3 млрд 200 млн долларов. Чаще всего иностранцы покупают одежду и косметику, на которые пришлось 69% продаж.