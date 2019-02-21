Photo : YONHAP News

К 2040 году доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе РК может превысить 30%. Такие выводы экспертного анализа представил старший научный сотрудник Корейского института энергоэкономики Им Чжэ Гю в ходе дебатов на тему видения развития возобновляемой энергетики. Дебаты проводятся с целью составления третьего базового плана развития энергетики. Данный план рассчитан на период с 2019 по 2040 год. В ноябре прошлого года эксперты рекомендовали определить цель по достижению к 2040 году доли возобновляемой энергии на уровне в 25-40%. Указывается, что это необходимо для создания внутреннего рынка с целью обеспечения конкурентоспособности профильной отрасли.