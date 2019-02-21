ЕС изучает продовольственную ситуацию в КНДР

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ЕС проводит в КНДР исследование о необходимости оказания гуманитарной помощи местному населению. Об этом сообщила 26 февраля американская радиостанция Свободная Азия. В докладе Генерального Директората по оказанию гуманитарной помощи и гражданской защиты (ЕСНО) говорится, что сотрудники директората ведут сбор подробной информации на месте. В документе также представлен прогноз о возможной нехватке в КНДР риса, пшеницы, картофеля и другого продовольствия в объёме 1,4 млн тонн. Ранее в ООН сообщалось о том, что правительство КНДР обратилось к международным организациям с призывом о помощи в обеспечении населения продовольствием. С 1995 по январь 2019 года ЕС оказал Северу гуманитарную помощь на сумму в 135,7 млн евро.