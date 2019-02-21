Правительство РК наградит героиню движения за независимость Ю Гван Сун орденом

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Правительство РК приняло решение посмертно удостоить героиню Первомартовского движения за независимость от японского колониализма Ю Гван Сун ордена за заслуги в деле государственного строительства первой степени Тэханмингукчан. В настоящий момент она является обладателем ордена третьей степени – Тоннипчан. Данный вопрос будет рассмотрен 26 февраля на заседании кабинета министров. 5 февраля депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Пак Ван Чжун инициировал проект об утверждении специального закона, согласно которому, учитывая вклад Ю Гван Сун в развитие движения за независимость, а также влияние на государство и общество, допускается возможность повышения степени её награды. Помимо этого в ходе заседания президент РК Мун Чжэ Ин рассмотрит список объектов специальной амнистии по случаю Первомартовского движения.