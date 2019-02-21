Правительство РК принимает меры по активизации экспорта сельскохозяйственной и морской продукции

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Правительство РК принимает меры по закреплению на рынках продукции сельского хозяйства Индии, Монголии, Камбоджи и других стран. Корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции РК 26 февраля представила рабочий план на этот год с соответствующим содержанием. В корпорации сообщается о планах по расширению рынков в регионах, в которых реализуется новая южная и северная политики. В качестве главных объектов данной стратегии выбраны Индия, Камбоджа и Монголия. В корпорации намерены оказывать поддержку экспортным компаниям в исследовании рынка, поиске покупателей, тестировании рынков и в начале продаж продукции. Планируется также развернуть программу по оказанию помощи в логистике на местах. В общем корпорация планирует сосредоточиться на создании условий для экспорта сельскохозяйственной и морской продукции.