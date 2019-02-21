В РК обновлён перечень видов живых организмов

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Как сообщили в Национальном центре биоресурсов министерства экологии РК, по состоянию на прошлый год подтверждён перечень видов живых организмов, в который вошли 50.827 наименований. Речь идёт о видах, исконно обитавших на территории Корейского полуострова, а также попавших сюда из-за рубежа и широко распространившихся в местных условиях. Предполагается, что на территории РК обитают около 100 тыс. видов живых организмов, из которых официально подтверждены около половины. С 1996 года показатель вырос в два раза. На этот раз в реестр были добавлены 800 видов живых организмов - 122 вида насекомых и беспозвоночных, 633 вида микроорганизмов, 34 вида растений, 11 видов позвоночных животных.