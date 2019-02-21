Начинается разработка дорожной карты по развитию водородных технологий

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С марта начнётся работа по подготовке дорожной карты по реализации концепции водородной экономики. Об этом сообщили 26 февраля в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. В этом процессе примут участие вышеуказанное ведомство, министерство планирования и финансов, министерство промышленности, торговли и энергетики, министерство сухопутных территорий и транспорта, министерство морского и рыбного хозяйства, а также около ста экспертов. Создание дорожной карты планируется завершить до окончания третьего квартала. Отмечается, что на данный момент уровень развития технологий водородной энергетики РК составляет 77,7% от уровня США. Указывается, что РК нуждается в развитии имеющихся технологий в этой сфере в целях укрепления конкурентоспособности, а также в развитии технологий в соответствии с местными условиями. Подчёркивается важность расширения областей применения водородных автомобилей и топливных систем. Дорожная карта будет разрабатываться в пяти главных направлениях – производство, хранение водорода, перевозка, применение, а также безопасность, экологичность и инфраструктура.