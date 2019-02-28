Мун Чжон Ин: При определённых условиях антисеверокорейские санкции могут быть частично смягчены

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Антисеверокорейские санкции могут быть частично смягчены, если КНДР окончательно закроет ядерный центр в Ёнбёне. Об этом заявил советник президента РК по вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин в ходе состоявшейся 26 февраля встречи с журналистами после консультаций с бывшим послом США в РК Кэтлин Стивенс в Корейско-американском институте экономических исследований. Представители двух стран обсуждали перспективы второго северокорейско-американского саммита. Мун Чжон Ин заявил, что закрытие объектов в Ёнбёне станет первым шагом к необратимой денуклеаризации. Он не исключил возможности отмены запрета на межкорейское экономическое сотрудничество, отметив важность усилий по подготовке новой резолюции ООН с таким содержанием. Мун Чжон Ин также сказал, что полное смягчение санкций в данный момент вряд ли возможно . Однако частичные послабления возможны, и важным вопросом станет определение их пределов.