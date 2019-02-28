Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Наука

РК и Китай укрепляют сотрудничество в решении проблеме микропыли

Write: 2019-02-27 10:34:23Update: 2019-02-27 10:47:16

РК и Китай укрепляют сотрудничество в решении проблеме микропыли

Photo : YONHAP News

РК и Китай определили список регионов, по которым будет вестись обмен данными и технологиями в рамках создания системы раннего предупреждения об увеличении концентрации микропыли. В РК это 17 городов и провинций, а в КНР 21. Для осуществления проекта до конца первой половины этого года будет образована рабочая  экспертная группа. Кроме того, было решено объединить различные проекты технологического обмена и разрозненную политику в этой сфере. Такие договорённости были достигнуты 26 февраля в Пекине в ходе переговоров министров экологии двух стран Чо Мён Рэ и Ли Ганьцзе. 
Список

Рекомендуем