РК и Китай укрепляют сотрудничество в решении проблеме микропыли

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РК и Китай определили список регионов, по которым будет вестись обмен данными и технологиями в рамках создания системы раннего предупреждения об увеличении концентрации микропыли. В РК это 17 городов и провинций, а в КНР 21. Для осуществления проекта до конца первой половины этого года будет образована рабочая экспертная группа. Кроме того, было решено объединить различные проекты технологического обмена и разрозненную политику в этой сфере. Такие договорённости были достигнуты 26 февраля в Пекине в ходе переговоров министров экологии двух стран Чо Мён Рэ и Ли Ганьцзе.