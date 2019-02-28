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26 февраля президент РК Мун Чжэ Ин посетил могилы борцов за независимость страны от японского колониализма. В музее корейского патриота Ким Гу, который под псевдонимом Пэк Пом был деятелем корейского национально-освободительного движения, президент провёл заседание кабинета министров. Эксперты полагают, что таким образом правительство РК подтвердило стремление взять в свои руки судьбу Корейского полуострова на фоне прогнозов об активизации межкорейского экономического сотрудничества при условиях смягчения санкций после второго саммита КНДР и США. В администрации президента сообщили, что Мун Чжэ Ин считает необходимым переходить к следующему этапу межкорейских отношений, в рамках которого стороны могут осуществлять экономическое сотрудничество, инвестиционные проекты и обмены. Также выражена надежда на то, что в ходе саммита в Ханое удастся достичь больших подвижек. Помимо этого сообщается, что вечером 28 февраля главы РК и США проведут телефонный разговор, посвящённый результатам саммита. Стороны, как отмечается, могут обсудить вопрос визита Мун Чжэ Ина в США.