В 2018 году рождаемость в РК сократилась на 8,6%

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В 2018 году количество новорождённых сократилось в РК на 8,6%, составив 32.690 детей. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления. Приводятся данные о том, что в 1970 году, когда началось ведение данной статистики, показатель составил 1 млн человек. Между тем, в прошлом году среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько детей женщина предположительно родит за всю жизнь, составил 0,98 ребёнка. Отметка опустилась ниже одного ребёнка впервые с начала ведения статистики. Указывается, что спад рождаемости среди женщин в возрасте 25-30 лет оказался наиболее значительным. Показатель в этой возрастной категории ниже, чем среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Средний возраст рождения первого ребёнка составил 31,9 года, второго – 33,6, третьего 35,1 года. В свете новых данных ожидается, что момент начала чистого сокращения численности населения наступит раньше прежних прогнозов.