Индекс ожидаемой деловой активности в РК остаётся на низком уровне

Прогнозы деловых кругов РК о состоянии экономики сохраняются на низком уровне. По данным Банка Кореи, представленным 27 февраля, февральский индекс ожидаемой деловой активности (BSI) на 2019 год в сфере промышленности остался на прежнем январском уровне, составлявшем 69 пунктов. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Нынешний показатель стал самым низким с марта 2016 года, когда индекс составил 68 пунктов. В производственной отрасли показатель вырос на 2 пункта до 69 пунктов. Среди экспортных компаний показатель вырос на 4 пункта до 75 пунктов, а среди компаний, ориентированных на внутренний рынок, на 1 пункт до 66 пунктов.