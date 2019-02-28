В госсекторе РК уровень обеспечения инвалидов доступной средой ниже, чем в частном секторе

Уровень обеспечения инвалидов доступной средой в общественных местах в РК составил 80,1%. Соответствие качества данной среды законодательным нормам составило 74,8%. На это указывают результаты исследования, проведённого министерством здравоохранения и соцобеспечения. Уровень развития доступной среды вырос на 12,2% по сравнению с 2013 годом. Особо отмечается, что степень соответствия установленного оборудования законодательным нормам в госсекторе составила 72,4%. Это на 2,6% ниже, чем в частном секторе. В государственных клиниках, почтовых отделениях и в ряде других гособъектов показатель ниже 70%. На основе этих данных правительство намерено подготовить пятилетний план дальнейшего развития доступной среды.