На ядерных объектах КНДР нет особой активности

Photo : YONHAP News

На ядерных и ракетных объектах КНДР не наблюдается какой-либо активности. Об этом сообщили 26 февраля исследователь Джозеф Бермудес и аналитик Виктор Чха из Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Как отмечается в подготовленном ими докладе, анализ спутниковых снимков показал, что в настоящий момент на важных ракетных и ядерных объектах КНДР нет особой активности. В ядерном центре Ёнбён видна активная деятельность по поддержанию работы центра, однако экспериментальный легководный реактор и реактор мощностью 5 Мвт не действуют. На остальных объектах сохраняется «тишина», которая говорит о том, что Север не ведёт работ по их активизации.